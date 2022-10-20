Комунальні платежі: які послуги подорожчали найбільше

В Україні триває воєнний стан, що введений через військову агресію РФ . І цей час діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, але Україні все одно спостерігається зростання цін на житлово-комунальні послуги. Так, за даними Держстату, з вересня 2021 року подорожчали майже всі комунальні послуги, окрім електроенергії.

Повідомляється, що вартість комунальних послуг в Україні за рік підвищилась на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021).

Зокрема, найбільше зросли тарифи на утримання та ремонт житла – на 24,6%, водопостачання – на 12% та на каналізацію – 14,9%.