Комунальні платежі: які послуги подорожчали найбільше

Навіть під час війни деякі комунальні послуги зросли в ціні, інформує ZN.ua.

В Україні триває воєнний стан, що введений через військову агресію РФ. І цей час діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, але Україні все одно спостерігається зростання цін на житлово-комунальні послуги. Так, за даними Держстату, з вересня 2021 року подорожчали майже всі комунальні послуги, окрім електроенергії.

Повідомляється, що вартість комунальних послуг в Україні за рік підвищилась на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021).

Зокрема, найбільше зросли тарифи на утримання та ремонт житла – на 24,6%, водопостачання – на 12% та на каналізацію – 14,9%.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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