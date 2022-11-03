Податки під час війни: ДПС похвалилася суттєвим зростанням платежів від бізнесу

З початку року по листопад місяць надходження (сальдо) до загального фонду держбюджету з платежів, які контролюють податкові органи, становлять 575,7 млрд. грн. Це на 87,6 млрд. грн. (на 17,9%) більше, ніж у січні-жовтні 2021 року. Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України.

Показники розпису Мінфіну щодо доходів загального фонду державного бюджету виконані на 101,8%, додаткові надходження – 9,9 млрд грн.

Відшкодовано ПДВ на рахунки платників - 62,9 млрд грн.

У жовтні 2022 року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становлять 42,4 млрд. грн. Це на 3,8 млрд. грн., або на 9,9% більше, ніж у жовтні 2021 року.

Відшкодовано ПДВ на рахунки платників – 10,9 млрд грн.