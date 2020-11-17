НБУ выдал 16 банкам 16 миллиардов рефинанса

Больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Национальный банк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дня (3 месяца) и 1820 дней (5 лет). 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн. Четыре банка получили 431 млн грн рефинанса на 84 дня, 12 банков - 16,146 млрд грн на 1820 дней.

Все средства получены под ставку в 6%, свидетельствуют данные НБУ.

Наибольшую сумму получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет. Альфа-Банк получил 2,8 млрд грн на 5 лет, Аккордбанк - 700 млн грн.

Значительные суммы на 5 лет также получили ТАСкомбанк (570 млн грн) и Банк Альянс (500 млн грн).

Рефинансирование получили:

Банк ? - 257 млн грн

Банк "Сич" - 250 млн грн

Первый инвестиционный банк - 185 млн грн

Банк "Львов" - 139 млн грн

Банк Кредит Днепр - 115 млн грн

Индустриалбанк - 75 млн грн

Кристалбанк - 63 млн грн

Банк Авангард - 60 млн грн

Банк Грант - 46 млн грн

Пиреус Банк МКБ - 40 млн грн

Банк "Глобус" - 19 млн грн.

НБУ называет все банки, но не конкретизирует сроки их рефинансирования, поэтому банки с меньшими суммами могут быть как среди тех, кто брал средства на 84 дня, так и среди тех, кто брал их на 1820 дней.