Нацбанк заборонив банкам виводити кошти з рахунків 5 націоналізованих компаній без держконтролю

Національний банк заборонив банкам без держконтролю виводити гроші з рахунків націоналізованих компаній: Мотор Січ, Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗу та Запорожтрансформатора. Про це йдеться у листі Нацбанку.

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Згідно з документом, для запобігання ризику використання рахунків компаній з метою виведення коштів попередніми власниками необхідно проводити видаткові фіноперації за рахунками зазначених юридичних осіб та всіх пов'язаних з ними осіб лише у разі отримання платіжних інструкцій, підписаних новими уповноваженими особами/керівниками за умови отримання банками належного підтвердження повноважень таких осіб.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що протягом одного дня держава взяла під свій контроль одразу 5 великих українських підприємств.

6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Нагадаємо, колишнього генерального директора мережі заправок WOG Сергія Корецького призначено керівниками ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта», акції яких були примусово вилучені у ексвласників і передані Міністерству оборони.