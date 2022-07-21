НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту, але є одна умова

Натомість банки втратять деякі можливості фінансових операцій, інформує ZN.ua.

НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту, але є одна умова

Національний банк України дозволив банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам для подальшого розміщення її на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн.

“Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку”, - йдеться в заяві НБУ

Також із 25 липня 2022 року буде скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Серед змін — алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків.

“Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти. Нова норма набере чинності з 1 серпня 2022 року”, - зазначили в Нацбанку.


Ірина Знась, ZN.ua





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