За 10 месяцев выпуск труб в Украине упал на 19,1%

За 10 месяцев выпуск труб в Украине упал на 19,1%

Украинские трубные предприятия в январе-октябре 2020 года сократили производство труб на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – до 704 тыс. т.

Предприятия, входящие в "Укртрубопром", за десять месяцев сократили выпуск труб на 28% – до 449,9 тыс. т.

В октябре Украина произвела 81,6 тыс. т труб. Из них 48,2 тыс. т произвели предприятия, входящие в "Укртрубопром".

"Интерпайп НТЗ" за десять месяцев снизил производство на 37,2%, до 120,3 тыс. т; "Интерпайп НМТЗ" – на 27,4%, до 67,2 тыс. т; "Интерпайп Нико Тьюб" – на 19,2%, до 245,4 тыс. т.

Днепровский трубный завод в январе-октябре произвел 0,3 тыс. т труб, тогда как за соответствующий период прошлого года было выпущено 17,3 тыс. т. "Сентравис" снизил производство на 11,5%, до 15,4 тыс. т. Завод "Трубосталь" сократил выпуск продукции на 43,5%, до 1,3 тыс. т.

ММК им. Ильича, который не входит в "Укртрубопром", за десять месяцев сократил производство на 6%, до 127,6 тыс. т.  "Коминмет" увеличил производство на 0,8%, до 126,4 тыс. т.

МинПром по материалам uaprom.info

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