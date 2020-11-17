"Энергоатом" на скидках Ахметову и Коломойскому потерял 65 миллионов лишь за одну неделю, - СМИ

Обособленное подразделение ГП «НАЭК «Энергоатом» «Энергоатом Трейдинг» 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключил соглашения с ООО «Юнайтед Энерджи» и ООО «Д. Трейдинг» с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены - 42%, пишут "Наші гроші".

На аукционе продали 168 000 МВт*ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт*ч досталось «Юнайтед Энерджи» из группы Игоря Коломойского и «Д. Трейдинг» из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на Рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800-940 грн за МВт*ч.

Покупатель цена, грн за МВт*ч МВт*ч Днепр-Энерго (Интерпайп) 943 9 000 НЭК Укрэнерго 920 1 200 ДЭ Трейдинг (Донбассэнерго) 902 6 000 Экотехноинвест 910 120 Мартин Трейд 850 120 НЭК 795 6 000 Д. Трейдинг (ДТЭК) 650 72 000 Юнайтед Енерджи 650 73 320

Таким образом, в пятницу, 13-го ноября, «Энергоатом» недополучил около 60 млн грн. Это уже с учетом рыночных скидок.

Перед этим, в среду, 11 ноября, «Энергоатом» продал 37 000 МВт*ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на РДН. Электроэнергия была продана «Мариупольскому меткомбинату им. Ильича» из группы Ахметова. На этой сделке «Энергоатом» недополучил 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).

Таким образом, только за два аукциона на одной неделе «Энергоатом Трейдинг» недополучил более 65 млн грн.

«Мариупольский меткомбинат им. Ильича» входит в холдинг «Метинвест», мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является упомянутое «Д. Трейдинг».

Столичная «Юнайтед Енерджи» записана на директора Андрея Короткевича-Лещенко, который руководил профсоюзом дочернего предприятия «Газ-Тепло» НАК «Нафтогаз Украины». «Юнайтед Энерджи" поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы «Приват».

Сама «Юнайтед Энерджи» является одним из крупнейших покупателей электроэнергии «Центрэнерго». В том числе и той, что предприятие получает от «Укрэнерго» для балансировки рынка вследствие дисбаланса из-за чрезмерно проданных объемов продукции ТЭС, которая еще не выработана. Тогда их замещают более дешевой электроэнергией атомных станций. По данным программы «Схемы», таким образом «Центрэнерго» за полгода получил от «Укрэнерго" электроэнергии ниже рыночной цены почти на 3 млрд грн.