У столиці на одну вакансію претендують 10 безробітних: оприлюднено перелік найзатребуваніших професій

У Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних, проте ситуація в різних галузях різна – повідомляють у Київському міському центрі зайнятості.

За повідомленням центру відповідно до виду економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується у наступних сферах:

адміністративного обслуговування (17%);

охорони здоров’я (15%), в освіті (13%);

на підприємствах переробної промисловості (12%);

в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).

У професійному розрізі найбільше шансів працевлаштуватись у:

слюсарів;

електромонтерів; електрогазозварників;

малярів;

робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків;

вчителів;

лікарів;

фармацевтів;

інженерів;

економістів;

водіїв;

фрезерувальників;

токарів;

операторів верстатів з програмним управлінням;

трактористів;

машиністів;

сестер та братів медичних;

вихователів;

соціальних працівників;

робітників з комплексного прибирання будинків;

двірників;

прибиральників;

вантажників;

підсобних робітників;

швачок;

кухарів;

помічників вихователя.

З іншого боку, менше за все шансів працевлаштуватись у службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).

«За видами економічної діяльності найбільше навантаження на одне вільне робоче місце спостерігається у сферах постачання електроенергії, фінансової і страхової діяльності, інформації і телекомунікації, розміщення й харчування та у будівництві», - зазначають у центрі зайнятості.

Дуже мало шансів працевлаштуватись у бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.