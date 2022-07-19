У столиці на одну вакансію претендують 10 безробітних: оприлюднено перелік найзатребуваніших професій

Менше за все шансів працевлаштуватись у службовців та керівників

У столиці на одну вакансію претендують 10 безробітних: оприлюднено перелік найзатребуваніших професій
У Києві на одну вакансію претендують десятеро безробітних
© unsplash/shanerounce

У Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних, проте ситуація в різних галузях різна – повідомляють у Київському міському центрі зайнятості.

За повідомленням центру відповідно до виду економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується у наступних сферах:

  • адміністративного обслуговування (17%);
  • охорони здоров’я (15%), в освіті (13%);
  • на підприємствах переробної промисловості (12%);
  • в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).

У професійному розрізі найбільше шансів працевлаштуватись у:

  • слюсарів;
  • електромонтерів; електрогазозварників;
  • малярів;
  • робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків;
  • вчителів;
  • лікарів;
  • фармацевтів;
  • інженерів;
  • економістів;
  • водіїв;
  • фрезерувальників;
  • токарів;
  • операторів верстатів з програмним управлінням;
  • трактористів;
  • машиністів;
  • сестер та братів медичних;
  • вихователів;
  • соціальних працівників;
  • робітників з комплексного прибирання будинків;
  • двірників;
  • прибиральників;
  • вантажників;
  • підсобних робітників;
  • швачок;
  • кухарів;
  • помічників вихователя.

З іншого боку, менше за все шансів працевлаштуватись у службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).

«За видами економічної діяльності найбільше навантаження на одне вільне робоче місце спостерігається у сферах постачання електроенергії, фінансової і страхової діяльності, інформації і телекомунікації, розміщення й харчування та у будівництві», - зазначають у центрі зайнятості.

Дуже мало шансів працевлаштуватись у бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.


Артем Руденко, ZN.ua





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