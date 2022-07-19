У столиці на одну вакансію претендують 10 безробітних: оприлюднено перелік найзатребуваніших професій
Менше за все шансів працевлаштуватись у службовців та керівників
У Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних, проте ситуація в різних галузях різна – повідомляють у Київському міському центрі зайнятості.
За
- адміністративного обслуговування (17%);
- охорони здоров’я (15%), в освіті (13%);
- на підприємствах переробної промисловості (12%);
- в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).
У професійному розрізі найбільше шансів працевлаштуватись у:
- слюсарів;
- електромонтерів; електрогазозварників;
- малярів;
- робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків;
- вчителів;
- лікарів;
- фармацевтів;
- інженерів;
- економістів;
- водіїв;
- фрезерувальників;
- токарів;
- операторів верстатів з програмним управлінням;
- трактористів;
- машиністів;
- сестер та братів медичних;
- вихователів;
- соціальних працівників;
- робітників з комплексного прибирання будинків;
- двірників;
- прибиральників;
- вантажників;
- підсобних робітників;
- швачок;
- кухарів;
- помічників вихователя.
З іншого боку, менше за все шансів працевлаштуватись у службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).
«За видами економічної діяльності найбільше навантаження на одне вільне робоче місце спостерігається у сферах постачання електроенергії, фінансової і страхової діяльності, інформації і телекомунікації, розміщення й харчування та у будівництві», - зазначають у центрі зайнятості.
Дуже мало шансів працевлаштуватись у бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.