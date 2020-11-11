ФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимущества

С 9 по 13 ноября 2020 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) проведет 37 онлайн-аукционов по аренде объектов государственной собственности разной категории. Об этом сообщает сайт Фонда.

ФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимущества
Фото: delo.ua

Что будут сдавать в аренду

Участники торгов смогут побороться за такие помещения:

  • помещение в терминале D международного аэропорта «Борисполь»;
  • помещение для хранения и ремонта лодок в Херсоне;
  • ремонтно-механическую мастерскую на Волыни;
  • здание в центре Житомира.

Напомним

  • Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин передал Фонду госимущества Украины около 200 государственных предприятий для приватизации.
  • Перед этим Кабмин принял инициированное и подготовленное ФГИУ постановление, которое освобождает арендаторов государственной собственности от арендной платы или предоставляет скидки в 50% и 75% в зависимости от типов их деятельности на период карантина.
  • В январе 2020 года был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
  • В списке было 927 объектов, среди которых 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.
  • В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 млн грн. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.

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