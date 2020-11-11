С 9 по 13 ноября 2020 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) проведет 37 онлайн-аукционов по аренде объектов государственной собственности разной категории. Об этом сообщает сайт Фонда.



UBB

[url=http://novostey.com/business/news917211.html]ФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимущества - Финансы на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/business/news917211.html>ФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимущества - Финансы на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/business/news917211.html