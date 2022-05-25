Сколько стоит месяц жизни в Хорватии: цены на аренду и продукты

Хорватия приняла около 11 000 украинских беженцев, которые приехали в страну после начала войны с Россией. Всем им предоставили временное убежище, обеспечив украинцев не только жильем, но и медицинским обслуживанием, а также предоставив право официально работать в стране. Местным жителям, которые предоставили свою недвижимость украинцам, будет выплачиваться компенсация в размере почти 3600 кун в месяц (около €475). Если не учитывать расходы на жилье, то жизнь в Хорватии на двоих человек обойдется в среднем 900 евро в месяц.

Стало известно, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Хорватии

Арендовать жилье в Хорватии обойдется от 700 евро в месяц. Если вы проживаете в семье, но хотите съехать и жить отдельно, то рассчитывайте минимум на эту сумму. Цены зависят от места и площади жилья.

За 700 евро можно снять 2-к квартиру в Сплите площадью 40 кв м. Квартира вдвое больше по площади (83 кв м) будет стоить уже 1800 евро в месяц.

Стало известно, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Хорватии

При этом, трехкомнатную квартиру можно снять за 850 евро, как и двухкомнатную. Есть бюджетные варианты жилья и за 650 евро.

Коммунальные платежи дополнительно обойдутся в среднем 170 евро в месяц. Дороже всего коммуналка обходится в Загребе (185 евро в месяц), дешевле всего — в Задаре (90 евро).

Стало известно, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Хорватии

В Хорватии представлены крупные сетевые супермаркеты, как LIDL, Конзум, Mercator, Bio&bio, ДМ, INTERSPAR, TOMMY. Цены на продукты в них вполне приемлемые на местный уровень дохода. Для сравнения, литр молока здесь стоит 0,8 евро, килограмм твердого сыра - от 6 евро, килограмм сахара - 1 евро, 1 кг филе говядины - 7-9 евро, килограмм яблок и картофеля будут стоить от 1 евро, десяток яиц - 1,5 евро, литр растительного масла - 4 евро. Чашка кофе в кафе Хорватии обходится в среднем около 2 евро.

В месяц на питание семья тратит порядка 600-700 евро, плюс расходы на транспорт, мобильную связь, и получается в сумме на двоих 900 евро. Если снимать жилье, к примеру, за 700 евро, тогда на двоих нужно иметь в месяц 1600 евро.

Ранее сообщалось, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Португалии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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