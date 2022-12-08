Пенсії військовослужбовців-чорнобильців: чи буде проводитися їх перерахунок

Роз’яснення дали у ПФУ.

В Україні певний час для військових пенсіонерів, які були ліквідаторами аварії на ЧАЕС, була передбачена додаткова надбавка до пенсій. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області пояснили, як зараз має відбуватися нарахування пенсійних виплат для військовослужбовців-чорнобильців та чи буде проводитися перерахунок їхніх пенсій, пише Армія Inform.

Начальник відділу призначення пенсій управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області Ольга Хоренко зазначила, що щодо додаткових відсотків для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, зокрема 5 % для 2-ї категорії і 10 % для 1-ї категорії, то ще у 2006 році була змінена стаття 13 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яка вже не передбачала нарахування таких відсотків.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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