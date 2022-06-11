Как изменились цены на аренду квартир - данные Ассоциации риэлторов

Цены на аренду квартир в Киеве упали на 30-40% из-за войны. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"Цены на аренду в Киеве , Одессе, больших городах снизились на 30-40%. Июнь-июль будет более понятная ситуация", - сообщил Пита.

По его словам, в западных регионах аренда недвижимости поднялась за счет вынужденных переселенцев.

В пиковой период цены были в два раза больше и выше. Но на сегодня цены уже падают.

"Переселенцы возвращаются, дефицита как такого нет, панических настроений нет, поэтому цены постепенно возвращаются, то есть снижаются", - отметил он.

Пита подчеркнул, что аренда недвижимости восстановилась раньше, нежели покупка-продажа.

"Рынок более-менее нашел ценовой баланс", - добавил он.

Напомним, по состоянию на конец мая в областях, где были или продолжаются боевые действия, цены стали ниже довоенных. Так, в Киеве и области арендовать квартиры стало на 11% дешевле. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.

В мае больше всего выросли цены на аренду жилья в Закарпатье – в Ужгородской области цены взлетели на 225%.

Отмечается, что на втором месте Черновицкая область (рост аренды на 156%), на третьем – Ивано-Франковская область (цены подскочили на 128%). Высокий ценовой показатель (96%) также и во Львовской области.

Значительно выросла (+88%) стоимость аренды в Черкасской области. Достаточно большие суммы приходилось платить за квартиру в Тернопольской (+81%) и Винницкой (+55%) областях.

Сравнительно незначительный скачок цен на аренду был в Хмельницкой (+46%), Запорожской (+41%), Ровенской (+35%) и Днепропетровской (+34%) областях. Сравнительно небольшие наценки выставили владельцы недвижимости на Волыни (+20%), Сумской (+15%), Черниговской (+10%), Полтавской (+5%) и Кировоградской (+5%) областях.

При этом в Житомире и Харькове стоимость аренды не изменилась.