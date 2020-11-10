Первая белорусская АЭС приостановила работу из-за технических неполадок

Три дня назад атомную электростанцию торжественно открыл Александр Лукашенко.

Первая белорусская АЭС приостановила работу из-за технических неполадок
Фото: TUT.BY

Производство электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлено из-за неполадок в работе.

Об этом сообщает роSSийский Интерфакс.

"Производства электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - ред.) нужна замена определенного оборудования", - сказал представитель инфоцентра.

Он не смог назвать предполагаемые сроки возобновления работы АЭС, отметив, что продолжаются пуско-наладочные работы.

Вечером 9 ноября министерство энергетики Белоруссии сообщило, что на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины не указывали.

Между тем белорусские СМИ сообщали, что днем 8 ноября турбина первого энергоблока станции была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Они напоминали, что аналогичный случай произошел на Ленинградской АЭС и не является серьезным. Однако устранение последствий займет много времени, в течение которого электроэнергия производиться не будет.

Агентство BNS со ссылкой на литовского оператора системы электропередачи Litgrid сообщил, что с полудня 8 ноября Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт 7 ноября. Церемония открытия станции прошла с участием Александра Лукашенко, назвавшего запуск АЭС историческим событием в жизни республики.

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