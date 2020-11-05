Украина может не получить почти $5 миллиардов — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что из-за решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы международные партнеры могут заблокировать все программы макрофинансирования. То есть Украина может недополучить в 2020-2021 годах около $5 млрд. Об этомсообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министра.

Украина может не получить почти $5 миллиардов — Марченко
Фото: inventure.com.ua

Что можем не получить

По словам Сергея Марченко, страна может недополучить:

в 2020 году –

  • два транша МВФ по $700 млн;
  • €600 млн в рамках помощи Евросоюза;
  • $350 млн от Всемирного банка;

в 2021 году –

  • $1,5 млрд от МВФ;
  • €600 от ЕС;
  • $350 млн Всемирного банка.

Также министр отметил, что из-за решения КСУ заблокированы переговоры с Международным банком реконструкции и развития о финансировании в $300 млн программы противодействия covid-19.

По словам министра, от Украины могут также потребовать досрочного возвращения ранее выделенных заимствований:

  • $10,7 млрд от МВФ;
  • €2,2 млрд от ЕС.

Ожидается

В пятницу, 6 ноября, народные депутаты должны рассмотреть законопроект о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовный кодекс Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС), не соответствуют Основному закону.

В то же время президент Владимир Зеленскийнастаивает на принятии законопроекта о роспуске КСУ. Президент пригрозил депутатам роспуском, если они не разберутся с КСУ.

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 3 ноября поддержал законопроект № 4304, поданный спикером ВРУ Дмитрием Разумковым и группой депутатов. Законопроект предусматривает возобновление е-декларирования без роспуска судей КСУ.

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