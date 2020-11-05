Украина может не получить почти $5 миллиардов — Марченко
Министр финансов Сергей Марченко считает, что из-за решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы международные партнеры могут заблокировать все программы макрофинансирования. То есть Украина может недополучить в 2020-2021 годах около $5 млрд. Об этом
Что можем не получить
По словам Сергея Марченко, страна может недополучить:
в 2020 году –
- два транша МВФ по $700 млн;
- €600 млн в рамках помощи Евросоюза;
- $350 млн от Всемирного банка;
в 2021 году –
- $1,5 млрд от МВФ;
- €600 от ЕС;
- $350 млн Всемирного банка.
Также министр отметил, что из-за решения КСУ заблокированы переговоры с Международным банком реконструкции и развития о финансировании в $300 млн программы противодействия covid-19.
По словам министра, от Украины могут также потребовать досрочного возвращения ранее выделенных заимствований:
- $10,7 млрд от МВФ;
- €2,2 млрд от ЕС.
Ожидается
В пятницу, 6 ноября, народные депутаты должны рассмотреть законопроект о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовный кодекс Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС), не соответствуют Основному закону.
В то же время президент Владимир Зеленскийнастаивает на принятии законопроекта о роспуске КСУ. Президент пригрозил депутатам роспуском, если они не разберутся с КСУ.
Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 3 ноября поддержал законопроект № 4304, поданный спикером ВРУ Дмитрием Разумковым и группой депутатов. Законопроект предусматривает возобновление е-декларирования без роспуска судей КСУ.