Нефть начала дорожать в надежде на решения ОПЕК+

Ц ены на нефть эталонных марок начали заметно повышаться в ходе торгов во вторник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.



Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:28 по московскому времени во вторник составила 40,18 долл. за баррель, что на 1,19 долл. (3,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.



Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $38,02 за баррель, что на $1,21 (3,29%) выше уровня предыдущей сессии.



В понедельник, 2 ноября, министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами роSSийских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают роSSийские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.



Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В РоSSии не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.



"Вчерашние обсуждения были только с компаниями, а не между правительствами, и они могут не привести к действиям, - сказал главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Джеффри Хейли, которого цитирует S&P Global Platts. - Этого недостаточно, чтобы структурно поддержать нефтяные цены".



Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США . По мнению аналитиков Rystad Energy, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена будет способствовать росту нефтяного спроса в краткосрочной перспективе, однако его внешняя политика может привести к росту предложения на рынке.



"Мы видим потенциал роста мирового нефтяного спроса на 500 тыс. баррелей в сутки в 2021 году, если Байден станет 46-м президентом США, по сравнению с прогнозом, который предполагает продолжение политики Трампа", - считают в Rystad Energy.



В то же время эксперты полагают, что возможная нормализация отношений с Венесуэлой и Ираном при новом президенте может привести к росту предложения по меньшей мере на 2 млн б/с уже в следующем году.



Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне Министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.



