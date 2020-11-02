Депутаты предлагают формировать налог на недвижимость по ее оценочной стоимости

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает формировать налог на недвижимое имущество по его оценочной стоимости вместо площади объекта недвижимости. Соответствующий законопроект подали в Раду.

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Об этом написал в фейсбуке глава парламентского комитета Даниил Гетманцев, призвав направлять в комитет предложения к законопроекту.

Что предлагают

Законопроект предлагается определить базой налогообложения оценочную стоимость недвижимости или его части, определенной субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством.

По словам Гетманцева, массовая оценка недвижимости в пределах населенного пункта, результаты которой используются для целей налогообложения, проводится раз в пять лет, за пределами населенных пунктов – раз в 10 лет.

Для нововведенного объекта недвижимости базой налогообложения является оценочная стоимость на дату вступления в право собственности на объект.

Ставка налога для жилой и нежилой недвижимости устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от расположения и типа недвижимости и составляет соответственно не более 0,2% и 0,3% от оценочной стоимости объекта за 1 кв. м.

При этом, если в собственности у физлица более пяти объектов жилой недвижимости, то для шестого и каждого следующего объекта по возрастанию оценочной стоимости ставка налога применяется с коэффициентом 3.

Законопроект также предусматривает исключение всех льгот по уплате налога на недвижимость. Однако местные власти имеют право устанавливать льготы в виде уменьшения ставки или введения режима освобождения от уплаты налога на определенной территории.

Не облагать налогом предлагают только жилую недвижимость пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, несовершеннолетних и недееспособных лиц, при условии, что они владеют лишь одним объектом недвижимости и его оценочная стоимость не превышает 300 (для городов более 1 млн жителей) и 100 (менее 1 млн) минимальных зарплат для квартир, и соответственно 600 и 250 «минималок» для домов.

Кроме того, документ предлагает отнести некоторые инженерные сооружения и подземные и надземные паркинги к объектам нежилой недвижимости.