Налог на зарплату в Украине станет ниже

Украинцам намерены снизить налог на зарплату. Налог снизят не всем, а только отдельной категории граждан. Власть считает такое изменение в налогообложении логичным и вполне оправданным.

Украинцам снизят налог на зарплату: кто будет платить меньше

Такое уменьшение налога на зарплату предусмотрено законопроектом №7432, который зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщил один из инициаторов законопроекта, глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

Речь идет о военном сборе в размере 1,5%, который отчисляют из зарплат украинцев. Дело в том, что этот сбор был в свое время введен для финансового обеспечения военных. Поэтому взимать эти деньги с самих военнослужащих, нелогично, считают депутаты.

Украинцам снизят налог на зарплату: кто будет платить меньше

Исходя их этого, они предлагают отменить военный сбор с таких категорий граждан:

  • военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы;
  • лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • лиц, которые несут службу в иных военных формированиях, созданных в соответствии с законами Украины, и других граждан, участвующих в обеспечении национальной безопасности и обороны и сдерживании вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в условиях военного положения.

При этом в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривается повышение военного сбора с 1,5 до 3%. Если его проголосуют, то остальным украинцам придется платить уже не 19,5% от своего дохода, а 21.


Марченко Любов, Тудей





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