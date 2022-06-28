Албания введет налогообложение для криптовалют

Власти Албании намерены ввести налогообложение на доходы от инвестиций в криптовалюты с 2023 года. Об этом пишет Forklog cо ссылкой на местные СМИ.

Албания введет налогообложение для криптовалют
Фото: freepik.com

Что известно

Правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство. На данном этапе они находятся на этапе общественных обсуждений.

Согласно предложенным изменениям, виртуальные активы определены как «цифровое представление стоимости, которое может быть депонировано, продано или передано в цифровой форме и использоваться для оплаты, инвестиций или как средство обмена». В эту категорию не попадут CBDC.

Также албанские власти предложили определить майнинг как деятельность, использующую вычислительную мощность для подтверждения транзакций и получения в обмен виртуальных активов.

Физлиц обяжут платить налог на прирост капитала в размере 15%. При этом любой доход от криптовалютных транзакций или майнинга, полученный в результате предпринимательской деятельности, будет классифицироваться как доход от бизнеса и облагаться соответствующими налогами.

Принять разработанные регуляторные нормы планируется в текущем году.





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