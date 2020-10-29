Минфин выплатил 285 миллионов долгов завода «Кузница на Рыбальском»
Министерство финансов 28 октября провело очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском». Общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен, пишет ЭП.
Сколько уплатили
По данным единого веб-портала использования публичных средств
Что это за кредит
В декабре 2017 года ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском» для «повышения обороноспособности и безопасности государства Украина» получил в государственном Укрэксимбанке кредит на сумму 528,9 млн гривен.
Государство, в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.
За счет средств налогоплательщиков с начала 2020 года Минфин погасил 251,3 млн грн основной суммы долга «Кузницы на Рыбальском», 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс. грн пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.
Что известно о владельцах
- До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском» принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% — его партнеру Игорю Кононенко.
- Осенью 2018 года 100% акций завода приобрел совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко.