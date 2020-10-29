Минфин выплатил 285 миллионов долгов завода «Кузница на Рыбальском»

Министерство финансов 28 октября провело очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском». Общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен, пишет ЭП.

Минфин выплатил 285 миллионов долгов завода «Кузница на Рыбальском»
Фото: unn.com.ua

Сколько уплатили

По данным единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, из государственного бюджета кредитору завода — Укрэксимбанку - было перечислено 40,6 млн грн основной суммы долга и 3,9 млн грн — процентов по кредиту.

Что это за кредит

В декабре 2017 года ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском» для «повышения обороноспособности и безопасности государства Украина» получил в государственном Укрэксимбанке кредит на сумму 528,9 млн гривен.

Государство, в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.

За счет средств налогоплательщиков с начала 2020 года Минфин погасил 251,3 млн грн основной суммы долга «Кузницы на Рыбальском», 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс. грн пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.

Что известно о владельцах

  • До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском» принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% — его партнеру Игорю Кононенко.
  • Осенью 2018 года 100% акций завода приобрел совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко.

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