Минфин выплатил 285 миллионов долгов завода «Кузница на Рыбальском»

Министерство финансов 28 октября провело очередные платежи в рамках выполнения гарантийных обязательств по кредиту ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском». Общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен, пишет ЭП.

Фото: unn.com.ua

Сколько уплатили

По данным единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua , из государственного бюджета кредитору завода — Укрэксимбанку - было перечислено 40,6 млн грн основной суммы долга и 3,9 млн грн — процентов по кредиту.

Что это за кредит

В декабре 2017 года ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском» для «повышения обороноспособности и безопасности государства Украина» получил в государственном Укрэксимбанке кредит на сумму 528,9 млн гривен.

Государство, в лице правительства взяло на себя гарантии возврата средств в случае невозможности завода вернуть кредит.

За счет средств налогоплательщиков с начала 2020 года Минфин погасил 251,3 млн грн основной суммы долга «Кузницы на Рыбальском», 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс. грн пени. Таким образом общая сумма выплаченных средств составляет 285 млн гривен.

Что известно о владельцах