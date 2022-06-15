Киев выплатил $31 миллион по выпущенным в 2018 году евробондам

Киев по графику провел платежи на общую сумму $31 млн по размещенным в 2018 году еврооблигациям. Об этом мэр города Виталий Кличко написал в фейсбуке.

Киев выплатил $31 миллион по выпущенным в 2018 году евробондам
Фото: finclub.net

«13 июня украинская столица по графику осуществила очередное погашение внешнего долга города (облигации участия в кредите PBR Kyiv Finance Plc) в сумме $28,8 млн. А также выплату полугодового купона в сумме $2,2 млн», — уточнил мэр столицы.

Напомним

Власти Киева разместили еврооблигации на сумму $115,1 млн с помощью PBR Kyiv Finance PLC в сентябре 2018 года.

Еврооблигации имеют полугодовой купон 7,5% и должны быть погашены четырьмя равными полугодовыми траншами в 2021 и 2022 годах.





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