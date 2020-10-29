Центробанк Кении задумался над выпуском CBDC
Власти Кении начали дискуссию с международными финансовыми регуляторами о целесообразности выпуска цифровой валюты центробанка (CBDC). Об этом пишет Forklog со ссылкой на Kenyan Wallstreet.
Детали
Глава центробанка Кении (CBK) Патрик Ньороге заявил, что перед разработкой и выпуском CBDC необходимо проанализировать возможные риски. Интерес регулятора к этой теме он объяснил увеличением числа криптовалют.
«Мы чувствуем себя обделенными и нуждаемся в создании нашего собственного пространства», — заявил он.
По мнению Ньороге, центробанк должен внимательно следить за индустрией, где сохраняются риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Он охарактеризовал биткоин как инструмент для спекуляций, но лежащую в его основе технологию назвал впечатляющей.
Напомним
В июне Кения вышла в лидеры по уровню интереса местных жителей к первой криптовалюте. Ранее CEO Twitter Джек Дорси заявил, что будущее биткоина определит именно Африка.
Цифровая валюта становится популярной
- 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
- 32% пока не изучали вопрос.
- Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.
Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.
НБУ работает над цифровой гривной
Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.
В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».
В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.
По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.