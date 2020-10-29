Центробанк Кении задумался над выпуском CBDC

Власти Кении начали дискуссию с международными финансовыми регуляторами о целесообразности выпуска цифровой валюты центробанка (CBDC). Об этом пишет Forklog со ссылкой на Kenyan Wallstreet.

Фото: 112.ua

Детали

Глава центробанка Кении (CBK) Патрик Ньороге заявил, что перед разработкой и выпуском CBDC необходимо проанализировать возможные риски. Интерес регулятора к этой теме он объяснил увеличением числа криптовалют.

«Мы чувствуем себя обделенными и нуждаемся в создании нашего собственного пространства», — заявил он.

По мнению Ньороге, центробанк должен внимательно следить за индустрией, где сохраняются риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Он охарактеризовал биткоин как инструмент для спекуляций, но лежащую в его основе технологию назвал впечатляющей.

Напомним

В июне Кения вышла в лидеры по уровню интереса местных жителей к первой криптовалюте. Ранее CEO Twitter Джек Дорси заявил, что будущее биткоина определит именно Африка.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.