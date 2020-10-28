НАБУ обязали расследовать дело о покупке гостиницы “Днепр”
Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать дело о покупке гостиницы “Днепр”. Главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко подозревают в возможном злоупотреблении властью.
Об этом
Сообщается. что в жалобе адвокат указала, что в конце августа ее клиент направил в НАБУ, а также в офис генпрокурора и Госбюро расследований заявление о возможном совершении преступления при продаже 100% акций гостиницы “Днепр” (*).
В них было указано, что 15 июля ФГИ провел аукцион по продаже гостиницы, по его результатам договор купли-продажи был заключен с ООО “Смартленд” (**), предложившее 1,1 млрд гривен.
“Заявитель указал, что при этом в справках фирмы и в СМИ были названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств”, – сказано в сообщении.
Высший антикоррупционный суд решил, что заявление содержит объективные данные о совершении правонарушения и обязал НАБУ внести данные в Единый реестр досудебных расследований.
В публикации также отмечается, 14 августа ФГИ и “Смартленд” заключили соглашение о покупке гостиницы “Днепр”, а через месяц средства поступили в госбюджет. В тоже время, перед оплатой средств – 26 августа “Смартленд” заключил кредитный договор с АО “Банк Сич” на условиях открытия кредитной линии. По данным
Ранее о планах предоставить кредит “Смартленду”
“Закон “О приватизации государственного и коммунального имущества” позволяет приобрести объект за кредитные средства. Однако участник торгов должен сообщить о кредиторе и документально подтвердить, что он желает рассмотреть возможность кредитования в случае избрания этого участника победителем аукциона”, – сказано в сообщении.
Также отмечается, что в обнародованных в “Прозорро.Продажи”
Напомним, в сентябре Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО “Смартленд” повторно приобрести акции столичной гостиницы “Днепр”.
Как сообщала ранее
Отметим, 15 июля, состоялся аукцион по приватизации гостиницы “Днепр”, находящейся на Европейской площади в центре Киева. Победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. Стартовая цена объекта составила 80,9 млн гривен. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд” (*). Среди основателей данной фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери, который связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.
* ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ДНІПРО" (Код ЄДРПОУ : 02573547)
** ТОВ "СМАРТЛЕНД" (Код ЄДРПОУ: 38767326)
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