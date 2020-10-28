НАБУ обязали расследовать дело о покупке гостиницы “Днепр”

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать дело о покупке гостиницы “Днепр”. Главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко подозревают в возможном злоупотреблении властью.

Об этом KV стало известно из информации портала “Наші гроши”, в которой ссылаются на решение ВАКС от 7 сентября по жалобе адвоката Ольги Колесник.

Сообщается. что в жалобе адвокат указала, что в конце августа ее клиент направил в НАБУ, а также в офис генпрокурора и Госбюро расследований заявление о возможном совершении преступления при продаже 100% акций гостиницы “Днепр” (*).

В них было указано, что 15 июля ФГИ провел аукцион по продаже гостиницы, по его результатам договор купли-продажи был заключен с ООО “Смартленд” (**), предложившее 1,1 млрд гривен.

“Заявитель указал, что при этом в справках фирмы и в СМИ были названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств”, – сказано в сообщении.

Высший антикоррупционный суд решил, что заявление содержит объективные данные о совершении правонарушения и обязал НАБУ внести данные в Единый реестр досудебных расследований.

В публикации также отмечается, 14 августа ФГИ и “Смартленд” заключили соглашение о покупке гостиницы “Днепр”, а через месяц средства поступили в госбюджет. В тоже время, перед оплатой средств – 26 августа “Смартленд” заключил кредитный договор с АО “Банк Сич” на условиях открытия кредитной линии. По данным Smida , 16 сентября 2020 внеочередное общее собрание акционеров “Банк Сич” согласовало выделение “Смартленд” кредитной линии на сумму 1,05 млрд. гривен под 9% годовых на 10 лет. Залогом стал депозит поручителя, название которого не указано. В тот же день, акционеры “Банк Сич” согласовали привлечение средств Нацбанка по Генеральному кредитному договору на общую сумму 1,5 млрд гривен. По данным НБУ, в июле-сентябре “Банк Сич” получил рефинансирование на 224 млн гривен.

Ранее о планах предоставить кредит “Смартленду” объявил “РВС Банк”, который планировал этот вопрос рассмотреть на собрании акционеров в сентябре. Тогда же было объявлено, что кредит будет выдан под депозит ООО “Газ ком трейд”, которое записано на жителя Прилук Александра Кривенко.

“Закон “О приватизации государственного и коммунального имущества” позволяет приобрести объект за кредитные средства. Однако участник торгов должен сообщить о кредиторе и документально подтвердить, что он желает рассмотреть возможность кредитования в случае избрания этого участника победителем аукциона”, – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в обнародованных в “Прозорро.Продажи” документах ООО“Смартленд” отсутствует упоминание о потенциальных кредиторах. В финотчете предприятие только указало, что его активы за прошлый год составили 5,55 млн гривен, доход от реализации продукции – 8,20 млн гривен,чистая прибыль – 667 тыс. гривен. При этом, для участия в аукционе предприятию нужно было заплатить сумму на уровне годового дохода компании – 8,09 млн гривен, что свидетельствовало о необходимости привлечения кредитных средств.

Напомним, в сентябре Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО “Смартленд” повторно приобрести акции столичной гостиницы “Днепр”.

Как сообщала ранее KV , Государственное бюро расследований (ГБР) в июле с.г. открыло уголовное производство касательно возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества (ФГИУ) при подготовке аукциона по приватизации ЧАО “Гостиница Днепр” в Киеве , а именно: злоупотребления при оценке фактической стоимости гостиницы и включение ее в категорию объектов малой приватизации.

Отметим, 15 июля, состоялся аукцион по приватизации гостиницы “Днепр”, находящейся на Европейской площади в центре Киева . Победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. Стартовая цена объекта составила 80,9 млн гривен. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд” (*). Среди основателей данной фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери, который связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

* ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ДНІПРО" (Код ЄДРПОУ : 02573547)

** ТОВ "СМАРТЛЕНД" (Код ЄДРПОУ: 38767326)

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