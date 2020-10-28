Рожкова: Прибыль банков с начала года уменьшилась на 22%

За январь-сентябрь 2020 года платежеспособные банки получили 37,7 млрд грн прибыли, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью «Лига».

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Рожкова о прибыли банков

«Прибыль банков сократилась. За 9 месяцев 2020 года прибыль 37,7 млрд грн. Это на 22% меньше, чем годом ранее. В прошлом году отчисления в резервы составляли 8 млрд грн, в этом — 21 млрд. Это означает, что банки уже формируют резервы под потери из-за коронакризиса. Также упал спрос на банковские услуги», — отметила Рожкова.

Также она отметила о рисках новых банкротств банков, объяснив, что все трудности, которые у некоторых небольших банков, не связанные с covid-19, это нерешенные проблемы прошлых лет, серьезные вопросы к их бизнес-модели.

«Есть риск, что по банкам будут приняты решения НБУ? Риск есть, но мы не говорим о массовых случаях. Полную картину будет видно по итогам оценки качества активов и стресс-тестов на 1 января 2021 года. Одна из серьезных проблем, характерная для части банков — непрофильные активы, которые были приняты на баланс по непогашенным кредитам в прошлые периоды. Их нужно продавать, но не все с этим справились. С 1 января 2021 25% балансовой стоимости таких активов должны быть покрыты за счет капитала. Не весь объем сразу, но мы хотим, чтобы банки понимали эту проблему нужно решать», — отметила Рожкова.

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Национальный банк представил результаты работы банков за 8 месяцев 2020 года (январь-август).

В первой десятке самых прибыльных банков по итогам 8 месяцев:

Приватбанк — прибыль составила 18,4 млрд грн;

Ощадбанк — 4,44 млрд грн;

Райффайзен Банк Аваль — 2,7 млрд грн;

ПУМБ — 1,85 млрд грн;

ОТП Банк — 1,13 млрд грн;

СИТИбанк — 923 млн грн;

Укрсиббанк — 893 млн грн;

Альфа-Банк — 773 млн грн;

Укргазбанк — 680 млн грн;

Креди Агриколь — 603 млн грн.

В целом за январь-август платежеспособные банки Украины получили 33 млрд грн чистой прибыли, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего прибыльными был 61 банк из 74 работающих банков.

Платежеспособные украинские банки получили чистой прибыли: в 2019 году – 59,634 млрд грн; в 2018 году – 21,7 млрд грн.

В 2017 году среди 82 функционирующих банков 19 были убыточными, в 2020 году – 17 убыточных из 75 действующих на рынке.