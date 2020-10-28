Рожкова: Прибыль банков с начала года уменьшилась на 22%

За январь-сентябрь 2020 года платежеспособные банки получили 37,7 млрд грн прибыли, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью «Лига».

Рожкова: Прибыль банков с начала года уменьшилась на 22%
Фото: flickr.com

Рожкова о прибыли банков

«Прибыль банков сократилась. За 9 месяцев 2020 года прибыль 37,7 млрд грн. Это на 22% меньше, чем годом ранее. В прошлом году отчисления в резервы составляли 8 млрд грн, в этом — 21 млрд. Это означает, что банки уже формируют резервы под потери из-за коронакризиса. Также упал спрос на банковские услуги», — отметила Рожкова.

Также она отметила о рисках новых банкротств банков, объяснив, что все трудности, которые у некоторых небольших банков, не связанные с covid-19, это нерешенные проблемы прошлых лет, серьезные вопросы к их бизнес-модели.

«Есть риск, что по банкам будут приняты решения НБУ? Риск есть, но мы не говорим о массовых случаях. Полную картину будет видно по итогам оценки качества активов и стресс-тестов на 1 января 2021 года. Одна из серьезных проблем, характерная для части банков — непрофильные активы, которые были приняты на баланс по непогашенным кредитам в прошлые периоды. Их нужно продавать, но не все с этим справились. С 1 января 2021 25% балансовой стоимости таких активов должны быть покрыты за счет капитала. Не весь объем сразу, но мы хотим, чтобы банки понимали эту проблему нужно решать», — отметила Рожкова.

Ранее сообщалось

Национальный банк представил результаты работы банков за 8 месяцев 2020 года (январь-август).

В первой десятке самых прибыльных банков по итогам 8 месяцев:

  • Приватбанк — прибыль составила 18,4 млрд грн;
  • Ощадбанк — 4,44 млрд грн;
  • Райффайзен Банк Аваль — 2,7 млрд грн;
  • ПУМБ — 1,85 млрд грн;
  • ОТП Банк — 1,13 млрд грн;
  • СИТИбанк — 923 млн грн;
  • Укрсиббанк — 893 млн грн;
  • Альфа-Банк — 773 млн грн;
  • Укргазбанк — 680 млн грн;
  • Креди Агриколь — 603 млн грн.

В целом за январь-август платежеспособные банки Украины получили 33 млрд грн чистой прибыли, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего прибыльными был 61 банк из 74 работающих банков.

Платежеспособные украинские банки получили чистой прибыли: в 2019 году – 59,634 млрд грн; в 2018 году – 21,7 млрд грн.

В 2017 году среди 82 функционирующих банков 19 были убыточными, в 2020 году – 17 убыточных из 75 действующих на рынке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Блок рекламы


Похожие новости
Пул кредитов юрлиц 4 банков снова выставлен на торги — ФГВФЛПул кредитов юрлиц 4 банков снова выставлен на торги — ФГВФЛ
Курс валют в Киеве: 28 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 28 октября 2020 года
Turkish Airlines отправляет пилотов в неоплачиваемый отпуск на полгодаTurkish Airlines отправляет пилотов в неоплачиваемый отпуск на полгода
СБУ разоблачила сеть call-центров, которые ежедневно похищали с банковских счетов до $20 тысячСБУ разоблачила сеть call-центров, которые ежедневно похищали с банковских счетов до $20 тысяч
75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta
Американская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопромеАмериканская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопроме
За 9 месяцев 2020 года Интерпайп перечислил в бюджет почти 2 млрд грнЗа 9 месяцев 2020 года Интерпайп перечислил в бюджет почти 2 млрд грн
Госбюджет сведен с дефицитом почти 82 миллиарда с начала годаГосбюджет сведен с дефицитом почти 82 миллиарда с начала года
Нацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банковНацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банков
Несмотря на теплую погоду, Украина начала активно выбирать газ из ПХГНесмотря на теплую погоду, Украина начала активно выбирать газ из ПХГ
Последние новости
Подгружаем последние новости