Нацбанк планує стрес-тестування банків весною — Рожкова

Нацбанк проведе стрес-тестування банків уже цієї весни. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону, передає «Бізнес. Цензор».

Нацбанк планує стрес-тестування банків весною — Рожкова
Фото: flickr

Плани НБУ

«У 2023 році навесні ми плануємо провести стрес-тест, щоб зрозуміти той тимчасовий період, який знадобиться банківській системі на відновлення», — сказала Рожкова.

Вона додала, що банківська система внаслідок війни втратить близько 30% кредитного портфеля.





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