ЕБРР определился с компанией, которая построит мусороперерабатывающий завод во Львове

За год завод должен перерабатывать 240 тыс. тонн отходов.

ЕБРР определился с компанией, которая построит мусороперерабатывающий завод во Львове

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовал генерального подрядчика, который должен построить мусороперерабатывающий завод во Львове.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Победителем международного тендера стал голландско-литовский консорциум WTT-Axis. Успешно построили подобные заводы в Великобритании, Италии и Литве", - сообщил Садовый.

Отмечается, что срок строительства завода - два года. Оно будет состоять из двух этапов. На первом город подготовил строительную площадку и запустил компостирующую станцию для органики. Второй этап, за который отвечает консорциум, стартует до конца года.

За год завод должен перерабатывать 240 тыс. тонн отходов.

Напомним, в 2018 году власти Львова подписали соглашение о привлечении 35 млн евро на реализацию проекта обращения с твердыми бытовыми отходами.

Эти средства город использует для того, чтобы построить первый в Украине завод глубокой переработки твердых бытовых отходов, а также чтобы рекультивировать Грибовицкий полигон. Львов также намерен внедрить лучшие подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужноНацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужно
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Вслед за автогазом в Украине начал дорожать и бензинВслед за автогазом в Украине начал дорожать и бензин
Блок рекламы


Похожие новости
Американская CMC закрывает завод в КалифорнииАмериканская CMC закрывает завод в Калифорнии
В Индии построят новый цинковый заводВ Индии построят новый цинковый завод
Германская компания построит в Украине инновационную СЭСГерманская компания построит в Украине инновационную СЭС
Бангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный заводБангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный завод
Датская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евроДатская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евро
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергиюХимзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию
Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в ИспанииAlcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании
В Харькове заработал завод горячего цинкованияВ Харькове заработал завод горячего цинкования
Последние новости
Подгружаем последние новости