ЕБРР определился с компанией, которая построит мусороперерабатывающий завод во Львове

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовал генерального подрядчика, который должен построить мусороперерабатывающий завод во Львове.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Победителем международного тендера стал голландско-литовский консорциум WTT-Axis. Успешно построили подобные заводы в Великобритании, Италии и Литве", - сообщил Садовый.

Отмечается, что срок строительства завода - два года. Оно будет состоять из двух этапов. На первом город подготовил строительную площадку и запустил компостирующую станцию для органики. Второй этап, за который отвечает консорциум, стартует до конца года.

За год завод должен перерабатывать 240 тыс. тонн отходов.

Напомним, в 2018 году власти Львова подписали соглашение о привлечении 35 млн евро на реализацию проекта обращения с твердыми бытовыми отходами.

Эти средства город использует для того, чтобы построить первый в Украине завод глубокой переработки твердых бытовых отходов, а также чтобы рекультивировать Грибовицкий полигон. Львов также намерен внедрить лучшие подходы к вторичной переработке и управлению отходами.