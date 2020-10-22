"Нафтогаз" хочет выйти на IPO через несколько лет

В "Нафтогазе" отметили, что компания является и будет государственной.

"Нафтогаз" хочет выйти на IPO через несколько лет
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз Украины" ставит своей целью выход на IPO через несколько лет.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы ставим целью выход на IPO через несколько лет. IPO (Initial Public Offering) - это способ привлечь дополнительные финансы, рассказать о своей компании всему миру, оценить ее стоимость и войти в клуб компаний, которые управляются эффективно и на прозрачных принципах, понятных в мире", - говорится в сообщении.

Также в "Нафтогазе" отметили, что компания является и будет государственной.

"Кабинет Министров Украины как основатель и единственный акционер утвердил политику собственности НАК "Нафтогаз Украины". Этот документ необходим для развития надлежащей системы корпоративного управления в государственных компаниях. Политика собственности "Нафтогаза" определяет цели, приоритеты, основные направления деятельности и показатели эффективности, а также то, как государство реализует свои права собственности", - добавили в компании.

Напомним, в феврале глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил приватизировать компанию. По его словам, если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ.

"Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг - и закройте дискуссии", - заявил Коболев.

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