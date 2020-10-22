Сумма онлайн-переводов украинцев за рубеж за год почти удвоилась — Приватбанк

Количество онлайн-переводов украинцев за год выросло на 68% — со 130 тыс. до 190 тыс. операций, а сумма отправленных цифровых международных переводов увеличилась с $36 до $66 млн. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

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Украинцы предпочитают онлайн

За 9 месяцев текущего года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, возросла на 65% по сравнению с 2019 годом — с 79 до 120 тысяч человек.

Как сообщили в Приватбанке, в начале октября доля клиентов, которые пользуются международными переводами исключительно онлайн, составляет почти 70%.

Средняя сумма перевода

Средняя сумма перевода, который клиенты отправляют через Приват24, за последний год выросла с $240 до $316. По данным 9 месяцев текущего года, украинцы чаще отправляли зарубежные онлайн-переводы, чем получали.

Почему онлайн-переводы участились

Ощутимый рост объемов отправки онлайн переводов по сравнению с наличными, в банке связывают как с карантинными ограничениями, так и с тем, что Приватбанк обновил платформу отправки международных переводов в мобильном банке Privat24 для Android и iOs.

В частности, в новой платформе уменьшили количество кликов для отправки переводов, добавили подсказки и возможность отправки переводов по шаблону.