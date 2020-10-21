Вслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогаз

Крупные розничные сети 21 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".



ОККО на всех своих станциях повысила цены на 30 коп./л, до 13,29 грн/л. На столько же автогаз подорожал в сети SOCAR (13,28 грн/л), пишет encorr.



На станциях "БРСМ-Нафта" в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 12,49-12,69 грн/л. При этом в Днепропетровской области цена была снижена на 30 коп/л, до 12,19 грн/л.



"Автотранс" и "Авантаж" подняли цена на автогаз на 20 коп/л, до 12,78 и 11,85 грн/л, соответственно. В таких сетях как как UPG, BVS, Chipo, "Укргаздобыча", Prime и Mango цена выросла на 5-35 коп./л (см. табл).



Средняя стоимость автогаза по Украине 21 октября составила 12,43 грн/л (+5 коп./л).



Розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 21 октября продукт подорожал на 42 коп./л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 850 грн/т, до 20 470 грн/т.



