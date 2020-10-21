В Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондов

В Нафтогазе сообщили, почему отменили запланированный выпуск долларовых евробондов. Об этом рассказал финансовый директор Петер ван Дрил, передает Интерфакс-Украина.

Фото: oilpoint.com.ua

Как прокомментировали решение

По словам финдиректора Нафтогаза, серия негативных новостей из Украины в последнее время повлияла на то, что соотношение между риском инвестирования в еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» и доходностью не было оптимальным, поэтому Нафтогаз решил отложить размещение.

Среди таких негативных новостей и инцидентов ван Дрил, в частности, назвал уход главы Нацбанка Якова Смолия и обвинения Государственной аудиторской службы в адрес Нафтогаза о потерях на 75,5 млрд грн, которые компания назвала безосновательными.

Он добавил, что инвесторы также внимательно следят за реформой корпоративного управления и считают весомым фактором развитие отношений Украины с МВФ .

«Международные инвесторы имеют выбор, куда инвестировать деньги. Вчера мы увидели, что эта среда не было достаточно привлекательной для них», – констатировал ван Дрил.

В то же время финдиректор отметил, что спрос на еврооблигации был значительным.

Какие облигации собирались разместить

Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК, как сообщалось, составлял 9-9,25%, а окончательный – 8,95%.

Ранее «Нафтогаз Украины» предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).

Ранее сообщалось