В Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондов

В Нафтогазе сообщили, почему отменили запланированный выпуск долларовых евробондов. Об этом рассказал финансовый директор Петер ван Дрил, передает Интерфакс-Украина.

В Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондов
Фото: oilpoint.com.ua

Как прокомментировали решение

По словам финдиректора Нафтогаза, серия негативных новостей из Украины в последнее время повлияла на то, что соотношение между риском инвестирования в еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» и доходностью не было оптимальным, поэтому Нафтогаз решил отложить размещение.

Среди таких негативных новостей и инцидентов ван Дрил, в частности, назвал уход главы Нацбанка Якова Смолия и обвинения Государственной аудиторской службы в адрес Нафтогаза о потерях на 75,5 млрд грн, которые компания назвала безосновательными.

Он добавил, что инвесторы также внимательно следят за реформой корпоративного управления и считают весомым фактором развитие отношений Украины с МВФ.

«Международные инвесторы имеют выбор, куда инвестировать деньги. Вчера мы увидели, что эта среда не было достаточно привлекательной для них», – констатировал ван Дрил.

В то же время финдиректор отметил, что спрос на еврооблигации был значительным.

Какие облигации собирались разместить

Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК, как сообщалось, составлял 9-9,25%, а окончательный – 8,95%.

Ранее «Нафтогаз Украины» предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).

Ранее сообщалось

  • Осенью 2018 года Нафтогаз уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
  • Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.
  • Однако уже в 2019 году Нафтогаз смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
В "Нафтогазе" отреагировали на расширение США санкций против "Северного потока-2"В "Нафтогазе" отреагировали на расширение США санкций против "Северного потока-2"
В Китае значительно упал выпуск никеляВ Китае значительно упал выпуск никеля
Выпуск нержавейки в Китае превысил докарантинные показателиВыпуск нержавейки в Китае превысил докарантинные показатели
Коронавирус не помешал Chongqing Southwest резко нарастить выпуск алюминияКоронавирус не помешал Chongqing Southwest резко нарастить выпуск алюминия
Кредитные союзы смогут выпускать платежные карточкиКредитные союзы смогут выпускать платежные карточки
В Нафтогазе ответили на обвинения аудиторовВ Нафтогазе ответили на обвинения аудиторов
Акционер Альфа-Банка выпустил пять выпусков еврооблигацийАкционер Альфа-Банка выпустил пять выпусков еврооблигаций
Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе HusnesNorsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes
Tsingshan и Guangxin построят новый завод по выпуску нержавейкиTsingshan и Guangxin построят новый завод по выпуску нержавейки
Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк ПорошенкоСуды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости