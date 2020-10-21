В Нафтогазе пояснили, почему отменили выпуск евробондов
В Нафтогазе сообщили, почему отменили запланированный выпуск долларовых евробондов. Об этом рассказал финансовый директор Петер ван Дрил,
Как прокомментировали решение
По словам финдиректора Нафтогаза, серия негативных новостей из Украины в последнее время повлияла на то, что соотношение между риском инвестирования в еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» и доходностью не было оптимальным, поэтому Нафтогаз решил отложить размещение.
Среди таких негативных новостей и инцидентов ван Дрил, в частности, назвал уход главы Нацбанка Якова Смолия и обвинения Государственной аудиторской службы в адрес Нафтогаза о потерях на 75,5 млрд грн, которые компания назвала безосновательными.
Он добавил, что инвесторы также внимательно следят за реформой корпоративного управления и считают весомым фактором развитие отношений Украины с МВФ.
«Международные инвесторы имеют выбор, куда инвестировать деньги. Вчера мы увидели, что эта среда не было достаточно привлекательной для них», – констатировал ван Дрил.
В то же время финдиректор отметил, что спрос на еврооблигации был значительным.
Какие облигации собирались разместить
Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК, как сообщалось, составлял 9-9,25%, а окончательный – 8,95%.
Ранее «Нафтогаз Украины» предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).
Ранее сообщалось
- Осенью 2018 года Нафтогаз уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
- Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.
- Однако уже в 2019 году Нафтогаз смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.