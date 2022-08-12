У НБУ пояснили, навіщо зняли обмеження на мінімальний курс валют в обмінниках

У Нацбанку прокоментували своє рішення зняти вимогу для банків та обмінників купувати у громадян валюту за курсом, не нижчим від офіційного. Таким чином НБУ не хоче обмежувати зміцнення гривні, зазначив регулятор.

У НБУ пояснили, навіщо зняли обмеження на мінімальний курс валют в обмінниках

З 21 липня офіційний курс долара становить 36,57 грн/долар. З 6 серпня НБУ дозволив банкам і небанківським установам купувати у населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

У Нацбанку не виключають, що окремі фінансові установи можуть збільшити різницю між курсом продажу та покупки для населення для збільшення власної маржі, але вважають, що цьому завадить висока конкуренція у готівковому сегменті валютного ринку.

У НБУ пояснили, навіщо зняли обмеження на мінімальний курс валют в обмінниках

"Якщо установа встановлюватиме занижений курс купівлі готівкової валюти, що значно відрізняється від курсу продажу, вона ризикує втратити своїх клієнтів. Громадяни можуть обрати будь-яку іншу фінансову установу, враховуючи значну кількість гравців у готівковому сегменті валютного ринку", — заявили в Нацбанку.

За словами НБУ, різниця між середніми курсами купівлі та продажу готівкової валюти банками після зняття відповідного обмеження не змінилася, а у небанківських установах навіть звузилася з 0,4 до 0,25 грн за долар.

Раніше у НБУ розповіли, що буде з курсом до кінця серпня на фоні нових обмежень для обмінників.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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