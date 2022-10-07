Експерти пояснили, чи буде в Україні дефіцит цукру

Через військову агресію РФ та бойові дії в Україні зросли ціни на продукти. За прогнозом аграріїв, в Україні наступного року не очікують дефіциту солі та цукру. Українські цукрові заводи зможуть виробити 1 мільйон 100-150 тисяч тонн цукру.

Цього вистачить для забезпечення населення цукром. Про це повідомив заступник директора інституту аграрної економіки Микола Пугачов в ефірі загальнонаціонального марафону на «Суспільному».

За словами Пугачова, цього року українські аграрії посіяли 180 тисяч гектарів цукрового буряку.

«Це близько ? від того показника, який був 2021 року. За прогнозами інституту аграрної економіки, буде зібрано близько 7,5- 7,8 мільйона тонн цукрового буряку. З нього наші цукрові заводи зможуть виробити 1 мільйон 100-150 тисяч тонн цукру. Цього цукру буде достатньо, щоб забезпечити українське населення», – пояснив він.

Експерт наголосив, що у 2021 році споживання в Україні цукру становили трохи більше одного мільйона тонн цукру.