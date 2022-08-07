Новий податок у розпал війни: в НБУ пояснили, чому зовсім не проти

НБУ виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

Як повідомили в НБУ, «додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", - пише «Економічна правда».

У НБУ також додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти Нацбанку також долучаються до цього процесу, враховуючи важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

"Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - повідомляв народний депутат Ярослав Железняк в своєму телеграм-каналі.

За його словами, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

У свою чергу спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса назвав податок на імпорт у розмірі 10% гіркою, але «дуже потрібною пігулкою для перемоги України».

«Більше податків на імпорт означає збільшення надходжень в бюджет, а отже, менший дефіцит бюджету. А це означає менше друку гривні», - пояснив Фурса.

Він також додав, що більші податки на імпорт означають менше цього імпорту.

«Бо він дорожчає і люди його менше купують. Менше попит на імпорт. А менше імпорту означає менший торговельний дефіцит. Що критично важливо в умовах, коли експорт штучно обмежений через війну. А менший торговельний дефіцит – це менший тиск на гривню», - зазначив експерт.