У Пенсійному фонді пояснили "підводні камені" пенсій держслужбовців

Якщо пенсії звичайних громадян в Україні поступово зростають завдяки індексації та перерахункам, то пенсії більшості держслужбовців залишаються незмінними, і можуть підвищитися лише в одному випадку. Відповідне роз'яснення надали в Пенсійному фонді.

"Я колишній голова сільради, вийшов на пенсію ще в 2001-у. Вже стільки років мою пенсію не перераховували! Чи видно хоч якийсь вихід із цієї ситуації?" — запитує пенсіонер із Вінницької області.

На жаль, поки що законодавство не передбачає перерахунку пенсій держслужбовців, пояснили в Пенсійному фонді.

Перерахунок пенсій регламентується виключно Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Із закону про держслужбу таку норму вилучено.

Проте, під час кожної індексації пенсій за загальним законом, вони зіставляються з пенсіям, які отримують держслужбовці. І якщо виявляється, що пенсія, яку дерслужбовець міг би отримувати за загальним законом, вища за його пенсію держслужбовця, то держслужбовця переводять на звичайну пенсію. І на сьогодні це єдиний спосіб переглянути пенсію держслужбовця.

"От коли і ваша пенсія за нормами закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування перевищить вашу пенсію держслужбовця, тоді ви автоматично перейдете на загальну пенсію. Оскільки після призначення пенсії за спецзаконом ви не працювали, це станеться автоматично, нікуди ходити не потрібно і жодних додаткових заяв писати не треба", - пояснюють у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, в Україні право на пенсію державного службовця мали особи, які працювали в державних органах та їх апараті з 1 січня 1994 року, тобто з дати введення в дію Закону України "Про державну службу".

У 2003 році було ухвалене законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цей закон не передбачав індексацій пенсій держслужбовців, оскільки питання регулювалося спеціальним законом.

Наприкінці 2014-го урядовці переконали законодавця делегувати функції визначення умов і порядку перерахунку пенсій Кабінету Міністрів. Але потім, нібито помилково, скасували механізм індексації раніше призначених спецпенсій узагалі.

У 2016 році, після ухвалення нового закону про держслужбу, пенсії державних службовців в їх старому уявленні фактично перестали існувати. Після "пенсійної реформи Володимира Гройсмана" розмір майбутньої пенсії, зокрема й працюючих держслужбовців, тепер залежав майже винятково від розміру зарплати, яку працівник мав з липня 2000 року та до виходу на відпочинок, і співвідношення його доходів до середньої зарплати по країні в кожен із періодів роботи.

У 2016 року, коли уряд провів масштабну індексацію пенсійних виплат, пенсії перерахували всім, окрім колишніх держслужбовців, пояснюючи це тим, що "колишні" й так отримують "захмарні пенсії". А насправді середня пенсія всіх категорій держслужбовців на час накладення мораторію на її перерахунок становила всього лише 3 334 грн.

Без відповіді залишилося питання: як у такому разі бути з тими, кому держава у минулому законодавчо пообіцяла соціальний захист, але пенсії не індексувала? Фактично держава не виконала своїх гарантій пенсіонерам зазначеної категорії.

Пенсіонери почали подавати в суди, зокрема ЄСПЛ, і уряд "подав сигнал про загальний відступ". Були відновлені соціальні гарантії спочатку суддям і народним депутатам, пізніше — колишнім працівникам прокуратури та правоохоронцям, потім — військовим пенсіонерам...

У 2020 році Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, який би мав дозволити провести індексацію пенсій держслужбовцям. На цьому наголошували свого часу в Мінсоцполітики .