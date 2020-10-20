Регулятор выдал рефинанс трем банкам на 567,6 миллиона

Национальный банк Украины 16 октября предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Какие банки получили рефинанс

Как сообщил регулятор, 16 октября состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 82 дней по результатам которого удовлетворены заявки трех банков на сумму 567,6 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых.

Рефинансирование предоставили таким банкам:

Радабанк — 70 млн грн;

Мисто Банк — 103,6 млн грн;

Банк Січ — 394 млн грн.

Что такое рефинансирование

Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.

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