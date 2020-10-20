Регулятор выдал рефинанс трем банкам на 567,6 миллиона
Национальный банк Украины 16 октября предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн. Об этом
Какие банки получили рефинанс
Как сообщил регулятор, 16 октября состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 82 дней по результатам которого удовлетворены заявки трех банков на сумму 567,6 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых.
Рефинансирование предоставили таким банкам:
Что такое рефинансирование
Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.
Ранее сообщалось
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2 октября НБУ предоставил банку Клиринговый дом 62,5 млн грн рефинансирования на срок до 83 дней под 6%.
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25 сентября НБУ предоставил троим банкам 359,5 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6%: банк Авангард привлек кредит на 50 млн грн, а Кредит Днепр — на 9,5 млн грн.