Руда месторождения Simandou может появиться на рынке в 2025 году

Руда месторождения Simandou может появиться на рынке в 2025 году

Добыча железной руды на первом и втором блоках месторождения Simandou в Гвинее может стартовать уже в 2025 г. Об этом заявил на Financial Times Mining Summit председатель правления гвинейской компании Societe Miniere de Boke (SMB) Фади Вазни.

Консорциум SMB-Winning, включающий сингапурскую транспортную компанию Winning Shipping, китайского производителя алюминия Shandong Weiqiao и гвинейских представителей, выиграл тендер на два блока Simandou в ноябре 2019 г. Им создана компания Winning Consortium Simandou, которая займется непосредственной реализацией проекта.

Месторождение содержит более 2 млрд. т высококачественной железной руды с высоким содержанием железа. Однако чтобы она попала на мировой рынок, нужно построить ГОК, железную дорогу длиной около 650 км и морской порт. Затраты на все эти объекты оцениваются в $14 млрд.

С этой точки зрения начало поставок в 2025 г. представляет собой очень оптимистичный сценарий. Однако уверенность Фади Вазни базируется на примере его собственной компании. SMB была основана в 2014 г. тем же консорциумом в составе Winning Shipping и Shandong Weiqiao, всего за шесть лет превратилась в крупнейшего гвинейского экспортера бокситов.

Третий и четвертый блоки Simandou находятся в собственности австралийской корпорации Rio Tinto (45,05%), китайской Chinalco (39,95%) и правительства Гвинеи (15%). Сроки запуска проекта по разработке этой части месторождения пока не определены.

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