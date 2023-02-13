До 2025 року Китай споживатиме чверть усіх предметів розкоші

За два роки Китай споживатиме чверть глобального споживання предметів розкоші. Про це йдеться у звіті PWC, повідомляє Сіньхуа.

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«Очікується, що китайський ринок предметів розкоші збільшиться до 816 млн юанів (близько $112 млрд) до 2025-го року, або до приблизно 25% його глобального обсягу», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що азійсько-тихоокеанський регіон став важливим глобальним центром зростання споживання предметів розкоші.

«Безподатковий шопінг у південній китайській острівній провінції Хайнань дав поштовх зростаючому національному ринку предметів розкоші, досягши у 2021-му році 13% від загального споживання у Китаї», — стверджує Сіньхуа.

З огляду на скасування усіх обмежень на подорожі між материковим Китаєм й Макао та Гонконгом, очікується, що місцеві ринки предметів розкоші теж скоро відновляться.