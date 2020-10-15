За 9 месяцев АМКР снизил производство проката на 2,1%

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в январе-сентябре 2020 года сократило выпуск проката на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,37 млн т.



Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Выплавка стали за девять месяцев упала на 15,8% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года – до 3,64 млн т. Выпуск чугуна сократился на 10,5%, до 3,64 млн т. Производство агломерата уменьшилось на 10,2% – до 6,67 млн т.



В сентябре произведено 260 тыс. т проката, 300 тыс. т стали, 300 тыс. т чугуна и 535 тыс. т агломерата.



По итогам 2019 года "АрселорМиттал Кривой Рог" увеличил производство проката на 11,2% по сравнению с 2018-м – до 4,7 млн т. Производство стали за год увеличилось на 11,8% – до 5,3 млн т, выпуск чугуна вырос на 14,9% – до 5,3 млн т.



ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат охватывает всю производственную цепочку – от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.



