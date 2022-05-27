Moody's снизило рейтинги 7 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило долгосрочные рейтинги риска контрагента с Caа1 до Caa2 по новой методологии 7 украинских банков. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте агентства, пишет Finclub.

Moody's снизило рейтинги 7 украинских банков

Кому снизили рейтинг

Рейтинг снизили государственным Приватбанку, Ощадбанку, Укрэксимбанку, а также частным Таскомбанку, Райффайзен Банку, Банку Восток и Банку «Пивденный».

Причина изменения рейтинга

Изменение рейтинга обусловлено снижением суверенного рейтинга Украины до Caa3 с Caa2 с отрицательным прогнозом.

Указывается, что негативный прогноз отражает высокий уровень неопределенности в эволюции военного вторжения и его кредитных последствий, таких как усугубление проблем с ликвидностью в банковской системе и ее операционной среде.

Напомним

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Блок рекламы


Похожие новости
Квартиры в Чехии: сколько стоит жилье в новостройке для украинских беженцевКвартиры в Чехии: сколько стоит жилье в новостройке для украинских беженцев
В апреле вкладчики банков-банкротов получили почти 300 миллионовВ апреле вкладчики банков-банкротов получили почти 300 миллионов
Эмбарго на роSSийскую нефть, блокирование банков и отказ от IT-сектора. Зеленский выступил на форуме в ДавосеЭмбарго на роSSийскую нефть, блокирование банков и отказ от IT-сектора. Зеленский выступил на форуме в Давосе
Санкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллионаСанкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллиона
Один из старейших банков Швейцарии начал предлагать клиентам криптовалютыОдин из старейших банков Швейцарии начал предлагать клиентам криптовалюты
В Болгарии уменьшат размер компенсации за питание и проживание для украинских беженцевВ Болгарии уменьшат размер компенсации за питание и проживание для украинских беженцев
Квартира в Польше: сколько стоит жилье для украинских беженцевКвартира в Польше: сколько стоит жилье для украинских беженцев
Работа в Германии: власти ускорят трудоустройство украинских беженцевРабота в Германии: власти ускорят трудоустройство украинских беженцев
Работа для украинских беженцев в Германии: требованияРабота для украинских беженцев в Германии: требования
Работа для украинских беженцев в Японии: перечень вакансий и условия трудоустройстваРабота для украинских беженцев в Японии: перечень вакансий и условия трудоустройства
Последние новости
Подгружаем последние новости