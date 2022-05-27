Moody's снизило рейтинги 7 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило долгосрочные рейтинги риска контрагента с Caа1 до Caa2 по новой методологии 7 украинских банков. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте агентства, пишет Finclub.

Кому снизили рейтинг

Рейтинг снизили государственным Приватбанку, Ощадбанку, Укрэксимбанку, а также частным Таскомбанку, Райффайзен Банку, Банку Восток и Банку «Пивденный».

Причина изменения рейтинга

Изменение рейтинга обусловлено снижением суверенного рейтинга Украины до Caa3 с Caa2 с отрицательным прогнозом.

Указывается, что негативный прогноз отражает высокий уровень неопределенности в эволюции военного вторжения и его кредитных последствий, таких как усугубление проблем с ликвидностью в банковской системе и ее операционной среде.

Напомним

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте.