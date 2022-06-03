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2022-06-03
Китай накинул новую "удавку" на экономику россии: "Поставки снизились в несколько раз"
Таможенная служба Китая сообщила о резком сокращении поставок ноутбуков и мобильных телефонов в россию.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В апреле этого года поставки снизились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле Китай поставил более 2 млн смартфонов, а в этом около 830 тысяч. Ноутбуков всего 43 тысяч, вместо 350 тысяч.
Китай в апреле сократил экспорт в россию на 25,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до $3,8 млрд. На падение товарооборота влияют последствия роSSийского вторжения в Украину: беспрецедентные санкции, проблемами с платежами и доставкой.
Алексей Ионов, politeka.net