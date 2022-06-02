Нафтогаз снизил цену на газ для поставщиков: кто будет платить меньше

Нафтогаз ввел льготный тариф на газ для поставщиков горячей воды, снизив для них стоимость до 7420 грн за 1000 куб. м. Новые тарифы будут действовать ближайшие два месяца.

Согласно постановлению Кабмина, с 1 июня по 31 июля 2022 года Нафтогаз будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. К этой цене прибавится тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

Напомним, что Нафтогаз выполняет специальные обязанности (ПСО) на рынке природного газа и заключает договора с тепловыми поставщиками. А они в свою очередь продают газ потребителям, заключая договора с ними.

При этом в самой компании Нафтогаз утверждают, что для потребителей тарифы на тепло и горячую воду с 1 июня останутся неизменными. То, что цена выросла для предприятий ТКЭ, то это условие трехлетних договоров, заключенных поставщиками тепла с Нафтогазом.

Украинцам пообещали не повышать коммунальные тарифы до конца войны, и это условие будет соблюдено. Если война не закончится до начала нового отопительного сезона, то государству нужно будет как-то компенсировать разницу между новыми и старыми тарифами населению.

Ранее сообщалось, кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги в военное время.