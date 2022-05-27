Банк РоSSии снизил учетную ставку до 11% годовых

Совет директоров Банка РоSSии на внеплановом заседании в четверг, 26 мая, решил снизить ключевую ставку с 27 мая на 300 базисных пунктов — до 11% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора, пишет роSSийский Interfax.

Банк РоSSии снизил учетную ставку до 11% годовых
фото: fingazeta.ru

Что говорят в центробанке РФ

Регулятор уверяет, что текущие темпы роста цен значительно замедлились.

«Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка РоSSии», — говорится в сообщении.

Центробанк также отметил, что приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой. «Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — заявили в пресс-службе.

Между тем внешние условия для роSSийской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность, отмечает Банк РоSSии. «Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала», — говорится в сообщении.

Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Центробанк будет принимать решения «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Как писал «Минфин», после отказа Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга, РоSSия будет оплачивать его в рублях.

Напомним, 25 мая стало известно, что Минфин США не будет продолжать действие генеральной лицензии, временно позволявшей РоSSии проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций.

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