Отставание по доходам бюджета наверстали на 34 миллиарда — Марченко
Украина за последние пять месяцев наверстала отставание в доходах государственного бюджета на текущий год на 34 миллиарда гривен. Об этом в интервью изданию The Page заявил министр финансов Сергей Марченко.
Благодаря чему наверстали
«По состоянию на 1 мая невыполнение плана бюджета по доходам было минус 44 миллиарда гривен. На сегодня это уже минус 10 миллиардов. То есть, за последние пять месяцев нам удалось наверстать отставание в бюджетных доходах в размере 34 миллиарда гривен», — сказал Марченко.
По его словам, это произошло, в том числе благодаря оптимизации работы налоговой и таможни, улучшению администрирования налогов и разрушению схем и «скруток» с НДС.
«Таможня полностью выполняет план, налоговая его даже перевыполняет. И эта положительная тенденция будет продолжаться в дальнейшем», — цитирует Марченко пресс-служба.
План по бюджету-2020
- 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год в рамках преодоления последствий коронакризиса.
- После внесения изменений запланированные доходы госбюджета составили 975,8 миллиарда гривен, расходы — 1,266 триллиона гривен, предельный объем дефицита — 298,4 миллиарда гривен, объем государственного долга — 2,387 триллиона гривен.
Ранее сообщалось
- По данным Государственной казначейской службы, в сентябре 2020 году в общий фонда государственного бюджета поступило 61,1 млрд грн, роспись выполнена на 115,8%, или +8,4 млрд грн.
- За январь — сентябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 80,6 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 93,2 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 177,5 млрд грн.