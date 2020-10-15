Отставание по доходам бюджета наверстали на 34 миллиарда — Марченко

Украина за последние пять месяцев наверстала отставание в доходах государственного бюджета на текущий год на 34 миллиарда гривен. Об этом в интервью изданию The Page заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Благодаря чему наверстали

«По состоянию на 1 мая невыполнение плана бюджета по доходам было минус 44 миллиарда гривен. На сегодня это уже минус 10 миллиардов. То есть, за последние пять месяцев нам удалось наверстать отставание в бюджетных доходах в размере 34 миллиарда гривен», — сказал Марченко.

По его словам, это произошло, в том числе благодаря оптимизации работы налоговой и таможни, улучшению администрирования налогов и разрушению схем и «скруток» с НДС.

«Таможня полностью выполняет план, налоговая его даже перевыполняет. И эта положительная тенденция будет продолжаться в дальнейшем», — цитирует Марченко пресс-служба.

План по бюджету-2020

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год в рамках преодоления последствий коронакризиса.

После внесения изменений запланированные доходы госбюджета составили 975,8 миллиарда гривен, расходы — 1,266 триллиона гривен, предельный объем дефицита — 298,4 миллиарда гривен, объем государственного долга — 2,387 триллиона гривен.

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