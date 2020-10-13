Зеленский подписал закон, открывающий онлайн-торговлю лекарствами

Кроме того, закон позволяет организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением курьеров.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими препаратами.

Об этом сообщается

на сайте главы государства.

Соответствующий закон "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" № 904-IX Верховная Рада приняла 17 сентября 2020.

Помимо онлайн-торговли лекарствами, закон позволяет организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением курьеров.

Документ также устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптек, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.

"Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов. Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдение определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон, который продлевает мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.