Власти Китая впервые раздадут цифровой юань населению

Для тестирования криптовалюты Народного банка 50 тыс. жителей Шэньчжэня бесплатно получат по 200 юаней, которые можно будет потратить в течение шести дней. Об этом сообщает китайское издание Sina Finance.

Власти Китая впервые раздадут цифровой юань населению
Фото: www.finversia.ru

Суть программы

Власти Шэньчжэня запустили пилотную программу, в рамках которой будут распределены 10 млн юаней (около $1,5 млн по текущему курсу) в рамках тестирования криптовалюты Народного банка Китая (PBoC). Проект профинансирует администрация уезда Луоху.

10 млн юаней будут распределены в формате лотереи, победителями станут 50 тыс. человек.

Победители смогут активировать кошелек, зарегистрированный в Cina Construction Bank, Bank of China, Industrial and Commercial Bank или Agricultural; Bank of China с цифровой валютой на сумму в 200 юаней (примерно $30). Полученные таким способом деньги нельзя перевести другому лицу или вывести на банковский счет. Неизрасходованные средства спишутся с кошельков после 18 октября.

Испытания цифрового юаня пройдут в крупных городах, включая Шэньчжэнь и Сюнъань. Национальная криптовалюта будет использоваться на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые состоятся в Пекине.

Ранее

ЦБ Китая сообщал, что обработал транзакции на 1,1 млрд юаней ($162 млн) в рамках тестирования цифровой валюты. Об этом заместитель председателя регулятора Фан Ифэй сообщил на конференции Sibos 2020, организованной Обществом всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), передает SCMP.

Кстати

Это не первый случай, когда власти страны раздают населению цифровую валюту. В декабре 2019 года Венесуэла провела бесплатную раздачу своей криптовалюты петро. Чтобы принять участие в эирдропе, достаточно было скачать специальное приложение и зарегистрировать в нем свой аккаунт и кошелек.

Каждый новый пользователь получал по 0,5 петро, что на тот момент равнялось около $30. При этом получить криптовалюту могли лишь некоторые категории населения — пенсионеры, госслужащие, военные и др. Свои петро они могли обменять на боливары и вывести на банковский счет.

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
  • 32% пока не изучали вопрос.
  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

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