100 млрд доларів резервів Росії, вкладені в китайський юань, опинилися у пастці

Росія вклала 17,1% своїх резервів у китайський юань, прагнучи мінімізувати наслідок санкцій та диверсифікувати інвестиції, проте ці кошти опинилися у пастці, на додачу до тих 640 мільярдів доларів, які країни Заходу заморозили після вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg .

Росія неухильно нарощувала свої інвестиції в юані, як після вторгнення в Україну, так і до війни. У підсумку, РФ стала одним з найбільших власників резервів в китайській валюті в світі.

1 січня РФ оприлюднювала дані, що на юань припадає 17,1% її резервів, що становить трохи більше 100 мільярдів доларів. Проте дані про вкладені РФ у юані 100 млрд доларів можуть виявитися застарілими, а реальна сума – істотно вищою. Річ у тім, що це дані від 1 січня 2022 року – і відтоді вони не оновлювалися.

І, хоча юань розглядався Росією як шлях вирішення низки проблем, ці вражаючі активи опинилися в пастці.