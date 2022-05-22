Работа в Германии: власти ускорят трудоустройство украинских беженцев

Украинские беженцы, которые нашли убежище в Германии, смогут быстрей найти работу. Этому поспособствует инициатива местных властей.

Работа украинцам в Германии: власти решили ускорить трудоустройство беженцев

В Германии решили ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины. Министр образования Беттина Штарк-Ватцингер сообщила, что в стране хотят оптимизировать процедуру признания профквалификации наших сограждан. Она призвала признавать профессиональные квалификации украинцев без бюрократических проволочек. Это позволит в разы ускорить их интеграцию, сообщил DW со ссылкой на слова министра.

Штарк-Ватцингер подчеркнула, что государство должно активно поддерживать желание украинских беженцев трудоустраиваться в ФРГ. Для признания профквалификаций требуются унификация и стандартизация. Также рассматривается вариант получения квалификации после приема на работу.

Работа украинцам в Германии: власти решили ускорить трудоустройство беженцев

По данным главы ведомства, для работы нужно, чтобы люди знали немецкий язык. Власти поддерживают бесплатные интернет-курсы в образовательных центрах для взрослых.

Отмечено, что Германия укрепляет сотрудничество с Министерством образования и науки Украины. Цель – дать украинским детям возможность получить аттестат об окончании школы, который будет признан на территории нашей страны.

Напомним, какие требования для трудоустройства украинских беженцев в Германии.


Ловіцька Леся, Тудей

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