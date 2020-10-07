Состояние долларовых миллиардеров увеличилось на $1,3 триллиона с 2017 года

На конец июля 2020 года совокупное состояние всех долларовых миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн. Предыдущий пик в $8,9 трлн фиксировали в 2017 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании PwC и банка UBS, передает Интерфакс-Украина.

Состояние долларовых миллиардеров увеличилось на $1,3 триллиона с 2017 года
Фото: 12kanal.com

Сколько стало долларовых миллиардеров

Количество долларовых миллиардеров увеличилось до 2,189 тыс. по сравнению с 2,158 тыс. в 2017 году. Отмечается, что состояние выросло благодаря V-образному восстановлению стоимости активов.

«Поскольку это исключительный год, мы решили еще больше расширить объем нашего исследования и выйти за стандартные временные рамки анализа, чтобы учесть восстановление фондового рынка после краха, вызванного covid-19 в марте 2020 года», — отмечают авторы исследования.

Как помогают в борьбе с пандемией

Сообщается также, что в течение марта-июня богатые люди потратили значительные суммы на борьбу с пандемией covid-19.

Более 200 миллиардеров публично объявили, что выделили в совокупности более $7,2 млрд, в том числе в виде финансовых пожертвований ($5,5 млрд), а также промышленных товаров и оборудования.

Ранее «Минфин» писал, что 10% самых богатых людей на планете обладают 82% всего состояния в мире, тогда как остальные 90% владеют 18%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДСЗапорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС
Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грнАзовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн
Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подрядГрузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грнЗа 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам МетинвестаFitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
Блок рекламы


Похожие новости
Мировая торговля упадет на 9,2% по итогам года — ВТОМировая торговля упадет на 9,2% по итогам года — ВТО
“Киевтеплоэнерго” начислило киевлянке почти 12 тысяч гривен долга за горячую воду, которой она не пользуется с 2015 года“Киевтеплоэнерго” начислило киевлянке почти 12 тысяч гривен долга за горячую воду, которой она не пользуется с 2015 года
С начала 2020 года закрылись 75 криптовалютных бирж. Эксперты назвали причиныС начала 2020 года закрылись 75 криптовалютных бирж. Эксперты назвали причины
С начала года Украина взяла в долг почти 400 миллиардов — МинфинС начала года Украина взяла в долг почти 400 миллиардов — Минфин
Международные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 годаМеждународные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 года
Количество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследованиеКоличество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследование
Ощадбанк отчитался о миллиардной прибыли за 8 месяцев 2020 годаОщадбанк отчитался о миллиардной прибыли за 8 месяцев 2020 года
Курс валют в Киеве: 30 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 сентября 2020 года
Японская JFE ожидает высоких цен на руду до конца годаЯпонская JFE ожидает высоких цен на руду до конца года
Госдолг в августе уменьшился до 2,34 триллиона — МинфинГосдолг в августе уменьшился до 2,34 триллиона — Минфин
Последние новости
Подгружаем последние новости