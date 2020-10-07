Состояние долларовых миллиардеров увеличилось на $1,3 триллиона с 2017 года

На конец июля 2020 года совокупное состояние всех долларовых миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн. Предыдущий пик в $8,9 трлн фиксировали в 2017 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании PwC и банка UBS, передает Интерфакс-Украина.

Фото: 12kanal.com

Сколько стало долларовых миллиардеров

Количество долларовых миллиардеров увеличилось до 2,189 тыс. по сравнению с 2,158 тыс. в 2017 году. Отмечается, что состояние выросло благодаря V-образному восстановлению стоимости активов.

«Поскольку это исключительный год, мы решили еще больше расширить объем нашего исследования и выйти за стандартные временные рамки анализа, чтобы учесть восстановление фондового рынка после краха, вызванного covid-19 в марте 2020 года», — отмечают авторы исследования.

Как помогают в борьбе с пандемией

Сообщается также, что в течение марта-июня богатые люди потратили значительные суммы на борьбу с пандемией covid-19.

Более 200 миллиардеров публично объявили, что выделили в совокупности более $7,2 млрд, в том числе в виде финансовых пожертвований ($5,5 млрд), а также промышленных товаров и оборудования.

Ранее «Минфин» писал, что 10% самых богатых людей на планете обладают 82% всего состояния в мире, тогда как остальные 90% владеют 18%.