ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две

ArcelorMittal остановила одну печь, но запустила еще две

Группа ArcelorMittal остановила для проведения капитального ремонта доменную печь на металлургическом комбинате в бельгийском Генте, но компенсировала это возвращением в строй двух других печей, чтобы сохранить баланс.

В конце сентября группа запустила доменную печь № 3 на меткомбинате в Бремене, а в октябре — на французском комбинате Fos-Sur-Mer, хотя ранее заявляла об отсрочке с возобновлением ее функционирования.

Как сообщает ArcelorMittal, решение о повторном запуске печей в Германии и Франции было принято вследствие улучшения конъюнктуры на европейском рынке горячекатаного проката. Его стоимость в течение сентября увеличилась в странах ЕС на 9-10%.

Ремонт на доменной печи в Генте, как ожидается, продлится четыре месяца. Ее мощность составляет порядка 2,5 млн т чугуна в год. Совокупная производительность двух печей на немецком и французском меткомбинатах составляет около 3,7 млн т в год.
 

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