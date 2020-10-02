Платежный баланс сведен с профицитом $370 миллионов — НБУ

Профицит текущего счета платежного баланса в августе 2020 года составил $370 млн (в августе прошлого года дефицит составлял $881 млн). Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Показатели товарообмена

Экспорт товаров уменьшился всего на 2,0% (в июле – на 15,4%), тогда как импорт товаров и дальше сокращался высокими темпами – на 17,8% (в июле – на 21,2%).

В январе – августе профицит текущего счета составил $4,2 млрд, или 4,6% от ВВП (в январе – августе 2019 года дефицит составлял $3,7 млрд, или 4,0% от ВВП).

Экспорт товаров составлял $3,9 млрд. Уменьшение произошло за счет минеральных продуктов и черных и цветных металлов. Одновременно увеличился экспорт продовольственных товаров, продукции машиностроения и древесины.

Уровень экспортных поставок повысился в Азию (на $1,6 млрд, или 16,6%) и наиболее сократился в Европу (на $2,2 млрд, или 18,8%).

Импорт товаров составлял $4,3 млрд. Структурно он изменился из-за снижения поставок продукции машиностроения, черных и цветных металлов, продукции химической промышленности и промышленных изделий. В то же время возрос импорт продовольственных товаров и древесины и изделий из нее.

Наиболее сократился импорт из РоSSии (на $2,0 млрд, или в 1,7 раза). Доля общего импорта РФ снизилась с 12,4% до 8,8%. Удельный вес импорта из стран еврозоны увеличился – с 38,1% до 41,1%.

Профицит торговли услугами вырос до $385 млн (в августе 2019 года – $95 млн).

Профицит баланса первичных доходов увеличился до $178 млн по сравнению с $73 млн в августе 2019 года.

Это произошло за счет большего сокращения выплат по доходам от инвестиций (в 1,5 раза), чем снижение поступлений по статье «оплата труда» (на 24,8%).

Показатели внешних операций

Суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом в августе составило $372 млн (в августе прошлого года чистое заимствование составило $878 млн).

Отток по финансовому счету был минимальным и составил $19 млн (в августе прошлого года приток составлял $947 млн). При этом отток по операциям государственного сектора ($272 млн) было компенсировано чистым притоком по операциям частного сектора (вместе с ошибками и упущениями – $253 млн).

Профицит сводного платежного баланса составил $353 млн (в августе 2019-го – $69 млн). Погашение долга перед МВФ составило $139 млн.

По состоянию на 1 сентября 2020 года объем международных резервов составил $29,0 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,8 месяца.