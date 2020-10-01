Малая приватизация: доходы от продаж выросли почти в 7 раз

Доход от малой приватизации за 8 месяцев работы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2020 году составил 1,662 млрд грн, что в 6,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (244,3 млн грн). Об этом свидетельствуют данные, представленные во время пресс-конференции Фонда , посвященной итогам работы.

Фото: www.ukrinform.ru

Малой приватизацией называют продажу государственных и коммунальных предприятий, объектов недвижимости, земельных участков, стоимость которых не превышает 250 млн грн.

Перспективы приватизации госимущества

По данным ФГИУ, Украина является страной, которая обладает одним из крупнейших фондов государственного имущества – около 3 тыс. государственных предприятий.

Отмечается, что за прошлый год в Украине было получено для приватизации 530 предприятий, тогда как за предыдущие 10 лет – 93.

Фонд государственного имущества Украины в июне – августе 2020 года провел 142 успешных аукциона про продаже объектов малой приватизации, которые принесли 1,3 млрд грн.

Как проводят приватизацию

Фонд госимущества создал специальный сайт privatization.gov.ua, который, по словам участников пресс-конференции, является своего рода онлайн-супермаркетом, в котором осуществить покупку могут и физические лица. Он содержит сведения обо всем имуществе, которое есть в продаже и которое принадлежит исключительно ФГИУ.

Напомним